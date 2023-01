Grindelwald/Bussalp – Als Bühlmann das Velo mit dem Schlitten kreuzte Anfang Februar werden die neuen Velogemel-Weltmeister gekürt. Erfunden wurde das Gerät vom gehbehinderten Christian Bühlmann Anfang des 20. Jahrhunderts. Hans Heimann

Christian Bühlmann (1872–1953) ist der Erfinder des Veloschlittens. Er hat trotz seinen körperlichen Behinderungen und trotz Schicksalsschlägen immer wieder neue Geschäfte angerissen, und das während zweier Weltkriege mit Armut, Hungersnöten und Grippeepidemien. Foto: PD/Museum Grindelwald

Wie sein Vater, der in Beatenberg eine Sägerei betrieb, wählte der 1872 geborene Christian Bühlmann einen Beruf mit demselben Werkstoff, jedoch mit feinerer Fertigung. Er besuchte die Schnitzlerschule in Brienz. Der Jüngling war wegen Kinderlähmung gehbehindert und lief den Weg von Beatenberg mithilfe von Krücken. Als 25-Jähriger heiratete er die Wilderswilerin Susanna Katharina Balmer und zog an deren Wohnort. Das Ehepaar liess sich ein eigenes Wohnhaus erbauen und betrieb an der Bahnstation eine Buffetwirtschaft und eine Spezereihandlung.