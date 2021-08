Eltern von Schwinger Matthias Aeschbacher – «Als Bub war er weniger ehrgeizig» Alle vier Söhne von Heidi und Jakob Aeschbacher haben geschwungen. Mittlerweile steigt nur noch Eidgenosse Matthias ins Sägemehl. Jacqueline Graber

Heidi und Jakob Aeschbacher vor ihrem Daheim. Etliche gewonnene Glocken und Treicheln ihres Sohnes Matthias zieren die Laube. Foto: Beat Mathys

«Wir haben einen Fan-Gruppenchat», sagt Heidi Aeschbacher und öffnet die Hülle ihres Handys. Zum Vorschein kommt auf der linken Innenseite ein Aufkleber von Matthias Aeschbacher mit einem Kranz auf dem Kopf. Am Schluss eines Schwingfestes bedanke sich Thisu, wie ihn seine Eltern Heidi und Jakob Aeschbacher nennen, jeweils im Chat für die Unterstützung, erzählt die Mutter des erfolgreichen Kranzschwingers.

Rege gechattet wird bestimmt auch am 22. August. Dann nämlich steigt der Eidgenosse Matthias Aeschbacher als einer der Favoriten am Emmentalischen Schwingfest beim Kemmeribodenbad in Schangnau ins Sägemehl. 1000 Zuschauer sind am Anlass zugelassen, ob die Eltern Heidi und Jakob Aeschbacher dabei sein werden, ist momentan noch offen. «Wenn wir nicht vor Ort sind, werden wir den Wettkampf auf dem Handy per Liveticker mitverfolgen», sagt Heidi Aeschbacher.