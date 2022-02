Segeltalent aus Thun – Als Botschafter für saubere Meere auf dem Weg zum Profi Jann Schüpbach will in diesem Jahr Grosses erreichen. Mit einem internationalen Team kämpft der 21-jährige Thuner beim Youth Foiling Gold Cup um den Sieg – und für saubere Meere. Yannis Lüthi

Jann Schüpbach, Segeltalent aus Thun, setzt sich auch für saubere Meere ein. Foto: Yannis Lüthi

«Den Youth Foiling Gold Cup gewinnen und bis Ende 2022 Profisegler werden.» So hören sich die grossen Ziele des 21-jährigen Thunersee-Yachtclub-Mitglieds Jann Schüpbach an. Doch allein der Weg zum möglichen Vollerfolg am Gold Cup ist lang. Sowohl sportlich als auch reisetechnisch. Der Segelwettbewerb umfasst vier Events – zwei finden in Nordamerika statt und zwei in Europa. Ende August wird beim grossen Finale schliesslich das Siegerteam gekürt.