Leserreaktionen – «Als Bauernfunktionär scheint man einfach jammern zu müssen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Obligatorium für das Güllen mit Schleppschlauchsystem.

Das Obligatorium für das Güllen mit Schleppschlauchsystem führt zu Diskussionen, auch bei der Leserschaft. Foto: Raphael Moser

Zu «Landwirte greifen sich wegen Bschütti-Vorschrift an den Kopf»

Wir haben so ein Gerät seit bald 20 Jahren, es gehört 5 Betrieben und weitere mieten es. Wir haben alle auch stotziges Land, aber keiner hat bisher sein Leben riskieren müssen. Alle sind von den Vorteilen überzeugt und müssen auch nicht bei unmöglichem Wetter bschütten. Aber als Bauernfunktionär scheint man einfach jammern zu müssen. Onlinekommentar von A. Bärtschi

Ich kann einen gewissen Frust über die neue Regelung nachvollziehen. Warum der Meisterbauer allerdings wieder besseren Wissens nach diesen Regenfällen ohne Doppelbereifung so eine Show abzieht kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Natürlich ist dieses Gerät kippelig. Mit demselben Fahrzeug und vier geeigneten Doppelrädern sieht die Welt ganz anders aus. Da verschwindet auch die Saftspur hinter den Rädern. Sehr geehrter Herr Kämpfer, kämpfen sie weiter für euch und eure Berufsgenossen. Aber bitte bleibt euch treu. Onlinekommentar von Mathias Ramser

Wer bezahlt die zusätzlichen Kosten, die dem Landwirt mit dem Schleppschlauchobligatorium anfallen und wer kommt für die Bodenschäden auf da die Bauern auf Geheiss des Nationalrates mit doppelt so schweren Fässern in die Felder fahren müssen als bisher? Der Schleppschlauch verdoppelt das Achsgewicht zum Nachteil des Bodens. Wer kommt für die Mehrkosten auf, der Nationalrat, der Bund oder der Konsument? Der Bauer hat die finanziellen Mittel nicht um die Kosten zu tragen. Er ist heute schon der, der in der Schweiz zum tiefsten Stundenlohn arbeitet. Onlinekommentar gekürzt von R. Wälchli

Im Emmental und sonst vielerorts hat es Hänge, die nicht so einfach mit dem Schleppschlauch zu befahren sind. Diese Vorschrift kann zu einem hohen Unfallrisiko führen. Das ist leider nicht der einzige Verwaltungsblödsinn. Onlinekommentar von Christian Gerber

Zu «Anhaltender Starkregen könnte 14-mal so häufig werden wie heute»

Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Begriffen lieber nicht. Wenn Fachleute und Laien darüber diskutieren, ob wir durch die extremen Wetterereignisse den Klimawandel gerade erleben, oder nur Vorboten davon, so hält uns diese Diskussion im schlimmsten Fall vom notwendigen Handeln ab. Gemeint ist die Anpassung an eine statistisch bereits erfasste Häufigkeit solcher extremer trockener oder nasser Wetterphasen. Was wir also erleben ist nicht der Klimawandel, sondern das Wettergeschehen, das aus einer unter höherer Temperatur arbeitenden Wettermaschine resultiert. Der Klimawandel ist nicht eine Maschine, sondern eine aus Wetterdaten abgeleitete und über mehrere Jahre gemittelte Beschreibung des atmosphärischen Zustands einer Region. Wie wir und künftige Generationen mit einer schwer berechenbaren Wettermaschine zurechtkommen werden, hängt davon ab, wie es uns gesellschaftlich und politisch gelingt, die Erwärmung der Atmosphäre zu begrenzen. Paul Messerli, Grafenried

Zum Leserbrief von Bernhard Gerber «Keine Kosten für den Steuerzahler»

Bernhard Gerber rechtfertigt die an der SVP-Delegiertenversammlung begangenen Verstösse gegen die Covid-Regeln mit der Aussage, dass dies den Steuerzahler ja keinen Franken kostete, dies im Gegensatz zu unbewilligten Demonstrationen von Klimaschützern, jungen Grünen und jungen Sozialdemokraten, die «nie mit einem schönen Lied enden». Frankenmässig hat der Leserbriefschreiber natürlich recht. Aber indem das eigene Tun mit dem Unrecht der Anderen gerechtfertigt und verglichen wird, begibt er sich doch auf deren Niveau. Dabei kann doch von der stärksten Partei auch eine Vorbildfunktion erwartet werden, die im Fall der undisziplinierten Versammlung nicht erfüllt worden ist. Kann dieser Mangel denn mit einem schönen Lied behoben werden? Peter Wiedmer, Erlenbach/Boll

Zu «Eine Kehrtwende zeichnet sich ab»

In Verhandlungen preisgegebenes Terrain zurückzugewinnen, ist hart. So beim gescheiterten Rahmenabkommen, das nach heutigen Erkenntnissen schlecht verhandelt wurde. Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) hat diese Erbschaft vom Vorgänger übernommen, aber die Verantwortung dafür ist beim EDA zu suchen. Ihm bleibt die Aufgabe, den schweren «Weg zurück» aufzugleisen. Auf was wir uns mit der «Unterwerfung» unter das EU-Recht respektive den EuGH eingelassen hätten, zeigt die kürzliche Äusserung von Andreas Vosskuhle, bis vor kurzem Präsident des deutschen Bundesverfassungsgerichtes, dass die EU-Kommission auf kaltem Weg den Bundesstaat einführen wolle. Nur die Notbremse blieb uns als Ausweg. Ohne die damalige Rolle des EDA weiter zu hinterfragen – man sollte unserem Aussenminister «Forza Svizzera» wünschen. Werner E. Wiedmer, Biel

Fehler gefunden?Jetzt melden.