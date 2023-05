Thuner Innenstadt – Als Bäckereien, Metzgereien und Hutläden das Stadtbild prägten Ein neues Nachschlagewerk bietet einen neuen Blick auf das Gewerbe in der Thuner Innenstadt. Sein Verfasser will es laufend aktualisieren. Marc Imboden

Stefan Giger am Rathausquai in Thun. Bei dem Haus mit dem gelben Anbau im Hintergrund handelt es sich um die Liegenschaft Bälliz 17. Sie befindet sich noch immer im Besitz der Familie Wülser, die dort von 1913 bis 1970 eine Milchhandlung betrieb. Giger wohnt seit neun Jahren im drittobersten Stock. Foto: Marc Imboden

Dass Warenhäuser ab der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Niedergang des Kleingewerbes in den Städten führten, ist nicht neu. Neu ist indes im Fall von Thun, wie viele und vor allem welche kleinen, spezialisierten Läden im Verlauf der Zeit kamen und wieder gingen. Das ist das Verdienst von Stefan Giger. Der 39-Jährige hat in akribischer Kleinarbeit viel Zeit investiert, um Informationen über das Gewerbe in der Thuner Innenstadt ab dem 20. Jahrhundert zusammenzutragen. Er hat sich dabei auf rund 350 Liegenschaften konzentriert, die sich innerhalb der alten Stadtmauern befinden.