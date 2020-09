Thun vor 50 Jahren – Als an der Allmendstrasse 14 die Thuner Jugend einzog Wo die Café Bar Mokka bis heute mit dem Dancefloor lockt, wurde vor 50 Jahren mit einer Mitgliederversammlung das neue Jugendhaus eingeweiht. Sie wählte Bernhard Kummer zum ersten vollamtlichen Jugendleiter. Manuel Berger

Diese Aufnahme von der im Keller abgehaltenen Mitgliederversammlung illustrierte den Artikel zur Einweihung des Jugendhauses. Archiv TT

«Nicht mit einem Popfestival oder sonst einer Teenagerfeier, sondern ganz schlicht in Form einer Mitgliederversammlung wurde das Thuner Jugendhaus an der Allmendstrasse 14 eingeweiht.» So berichtete diese Zeitung am 1. September 1970. Ein halbes Jahr nach dessen Gründung wurde damit das oberste Ziel des Vereins Jugendhaus Thun erreicht.