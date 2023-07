Schwenden im Diemtigtal – Alphütte niedergebrannt – Menschen und Tiere gerettet Am Sonntagmittag ist in Schwenden eine Alphütte niedergebrannt. Das Feuer konnte, auch mithilfe eines Löschhelikopters, gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagmittag ist in Schwenden im Diemtigtal eine Alphütte niedergebrannt. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Am Sonntag kurz vor 11.50 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass eine Alphütte auf dem Mittelberg in Schwenden im Diemtigtal (Gmd. Diemtigen) brenne. «Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Alphütte bereits in Vollbrand», schreiben die Kantonspolizei und das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Montag. Aufgrund von Funkenflügen seien in der näheren Umgebung «kleinere Vegetationsbrände» entstanden.

Rund 50 Angehörige der Feuerwehren Diemtigen und Spiez konnten unter anderem mithilfe eines Löschhelikopters ein Übergreifen des Feuers auf einen anliegenden Stall mit sechs Schweinen verhindern und das Feuer schliesslich unter Kontrolle bringen und löschen. «Die Alphütte brannte jedoch komplett nieder», heisst es in der Mitteilung weiter.

In der Alphütte waren Personen anwesend, die sich und mehrere Kühe jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Personen wurden keine verletzt, auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Ein Ambulanzteam wurde vorsorglich aufgeboten. Spezialisten des Dezernats Brände und Explosionen der Kapo haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

pkb

