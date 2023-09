Alphorntage in Kandersteg – Urchige Klänge zum «Juhubiläum» Am letzten Augusttag gaben Mike Maurer und Sami Lörtscher im Rahmen der zehnten Alphorntage im Garten des Hotels Ermitage ein Konzert. Anne-Marie Günter

Am Meisterkonzert in Kandersteg: Die beiden Alphorn-Dozenten Mike Maurer (links) und Sami Lörtscher geben ein Vorabendkonzert beim Hotel Ermitage. Foto: Anne-Marie Günter

Doch, die beiden Alphornisten Mike Maurer und Sami Lörtscher besitzen schon einen Chüejermutz, und sie tragen ihn manchmal auch. Nicht so am eher kalten letzten Augustabend dieses Jahres bei ihrem Vorabendkonzert im Garten des Hotels Ermitage in Kandersteg. Einzig Appenzeller Gürtel mit Metallkühen erinnern ans Schweizer Brauchtum, wie es heute gepflegt wird.