Treffen in der Jungfrauregion – Alphornklänge an fünf Standorten Die Jungfrauregion ist am Wochenende fest in den Händen von rund 70 Alphornbläserinnen und -bläsern. pd

Die Alphörner und ihre Bläserinnen und Bläser geben sich am Wochenende in der Jungfrauregion ein Stelldichein. Foto: Archiv BZ / Thomas Peter

Winteregg (Mürren), First (Grindelwald), Schynige Platte, Kleine Scheidegg, Harder-Kulm: An diesen fünf Standorten sind am Samstag und am Sonntag insgesamt 70 Alphornbläserinnen und -bläser zu sehen und zu hören. Unter fachkundiger Leitung üben die Teilnehmer den ganzen Samstag und treten am Abend im Kursaalgarten in Interlaken gemeinsam auf.

Am Sonntag treffen sich alle Alphornbläser auf der Schynigen Platte, um gemeinsam den Festtag zu verbringen.

Vom Hobby zum Folkloreanlass

Heute spielen in der Schweiz rund 5000 Personen Alphorn, und davon sind rund 2000 Personen dem Eidgenössischen Jodler-Verband angeschlossen. Durch die vom Jodler-Verband organisierten Kurse und Anlässe wird eine schweizerische Tradition gefördert und die Musikkultur gepflegt.