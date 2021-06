Besseresser – «Alpeflug» mit einem Auf und Ab Unter der grossen Linde im Könizer Schlosshof gibts ein Menü, das nach berndeutschen Songtiteln benannt ist. Fingt z Glück eim? Manchmal. Die Besseresser

«Dr Alpeflug»: Trio vom Spargel. Foto: Besseresser

Der Schlosshof in Köniz ist ein schöner Ort, an dem man viele schöne Dinge tun kann. Mehrere historische Gebäude umgeben den Platz. Die beiden Besseresser sind allerdings nicht hierher gekommen, um sich im Schulmuseum belehren zu lassen. Sie wollen auch nicht eines der Konzerte besuchen, die hier jeweils im Rossstall oder draussen im Hof stattfinden – dass es bald wieder so weit sein wird, davon zeugen die aufgereihten Stühle und die Bühne im Hof. Ebenso sind sie nicht in der Absicht hergeradelt, sich im Chornhuus trauen zu lassen.

Natürlich wollen sie essen – und zwar im Restaurant zum Schloss, das sich im Haberhuus befindet. Geführt wird es seit Jahren von KG Gastrokultur, zu der auch das Le Beizli in Köniz und das Marzer, das Du Nord und das Eiger in Bern gehören. Das Wetter ist zu schön, um drinnen zu sitzen. Im Hof sind ein paar Zweier- und Vierertische aufgestellt. Die Besseresser bekommen den schönsten zugewiesen – direkt unter der grossen Linde.