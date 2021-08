Aarau bezwingt Thun 2:1 – Almeidas Lucky Punch mit dem letzten Angriff Mit dem Gegentor in der 94. Minute kassiert der FC Thun die erste Saisonniederlage. Beide Teams unterstrichen ihre Aufstiegsambitionen mit einer starken Leistung. Peter Berger

Thuns Pius Dorn (l.) und Nikki Havenaar können den Siegestreffer von Aaraus Mickael Almeida nicht verhindern. Foto: Peter Schneider/Keystone

Nur 40 Sekunden haben gefehlt, und die Schlagzeilen hätten Saleh Chihadeh gehört. Sein Jubel nach dem 1:1 hatte zu dieser hochklassigen Partie gepasst. Statt eines herkömmlichen Freudensprungs stellte sich der bald 27-jährige Walliser in Breakdance-Manier auf den Kopf. Der vor einer Woche erstmals Vater gewordene Stürmer feierte so seinen zweiten Saisontreffer, nachdem er schon am Dienstag gegen Yverdon getroffen hatte.

Dass Chihadehs Tor nach einer Stunde nicht zu einem Punkt reichte, lag an Mickael Almeida. Aaraus Joker düpierte mit dem letzten Angriff die Thuner Abwehr und traf zum Siegestor für die Gäste. Der Sieg der Gäste war glücklich, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen.

Saleh Chihadeh stellte sich beim Torjubel nach dem 1:1 auf den Kopf. Foto: Peter Schneider/Keystone

Eine hochstehende Partie

Denn insgesamt lieferten sich die beiden Equipen ein unterhaltsames Spektakel auf hohem Niveau und zogen das angeschlagene Tempo bis zum Abpfiff durch. Bereits in dieser frühen Phase der Meisterschaft war klar ersichtlich, dass sich zwei Aufstiegsaspiranten gegenüberstanden. Für die Thuner sprach, wie sie nach dem Rückstand durch Donat Rrudhani nach einem Gashi-Eckball trotz Quarantäne und dem dritten Spiel in sechs Tagen reagieren konnten.

Trainer Carlos Bernegger hatte die Startelf gleich auf fünf Positionen verändert und frische Kräfte gebracht. Erstmals in dieser Saison tat auch Nicola Sutter mit. Der Captain hatte indes Glück, dass seine zwei kapitalen Fehlpässe ohne Folgen blieben. Glück hatte auch Pius Dorn, dass sein Zupfer gegen Kevin Spadanuda nicht mit Penalty geahndet, sondern als Schwalbe des Aarauers taxiert wurde.

Die Oberländer ihrerseits beklagten aber einen Lattenknaller von Marco Bürki sowie ein wegen Handspiel zu Recht aberkanntes Tor von Dominik Schwizer. Und vor allem hatte Fabian Rüdlin wenige Sekunden vor dem letzten Aarauer Angriff den Siegestreffer auf dem Fuss. Der Deutsche drosch den Ball aber über das Gehäuse, was sich am Ende rächte.

Gerbers nüchternes Fazit

Bitter ist die erste Saisonniederlage auch, weil die Oberländer in der Schlussphase dominanter waren. Doch letztlich bleibt dem FCT keine Zeit zum Hadern. Bereits in einer Woche geht es im Cup beim unterklassigen Châtel-Saint-Denis weiter. «Wir haben ein Spiel verloren, nicht die Meisterschaft», bilanzierte FCT-Präsident Andres Gerber am Ende denn auch nüchtern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.