Weihnachtsgeschichte – Alls für d Chatz In unserer diesjährigen Weihnachtsgeschichte nimmt ein Achtjähriger die Dinge selbst in die Hand – sehr zum Erstaunen seiner Familie. Irene Graf

Illustration: Edith Pieren

Uf de Zähjespitze düsselet dr Finn id Chuchi. Süüferli, süüferli tueter dr Chuchischaft uf. Ds Mueti merkt ne nid. Si rüschtet Salat, summet zu de Lieder im Radio u luegt auben eis zum Fäischter us. Geschter no ischs ar Mariann nid würklech wiehnachtlech z Muet gsy. Aber itze, mit däm Schnee …

Ja, es schneit. Ändlech wieder eis. U de nid nume so haubpatzig fiserlig oder nass u pflotschig. Nei, richtig herrlech! I dicke, grosse Flocke. I eire Gmüetsrueh schwäbe si a Stettlers Chuchifäischter verby. Tüe so, als hätte si alli Zyt vor Wält u verbreite e stilli Zueversicht.

Ohni es Müggsli z mache, lüpft dr Finn d Güezitrucke usem Schaft, leit se ufe Chuchitisch u tuet sen uf. Är schilet zum Mueti düre. Merkt sis äch? Nei. Dr Nüssler isch dräckig wie süsch nie, u d Mariann laht ds Wasser la loufe.

«Finn! Was git das?» – «Äsch Päggli füu d Fou Bie-ei.»

Finn füllt es sälber baschtlets Gartontruckli mit Spitzbueben ab. Zwöi Güezi stosster ids Muu, u bim Zuetue vom Dechu machts klick. D Mariann erchlüpft, luegt ume u fragt de sträng: «Finn! Was git das?» Dä louft rot aa u seit mit vollem Muu: «Äsch Päggli füu d Fou Bie-ei.»

«Für wän isch das Päckli?»

Finn schlückt ache u seit dütlecher: «Für d Frou Bieri.»

«Wenn woschere de das gäh?»

«Itze.»

U so, wis tönt, isch das ke Frag. Finn het öppis im Gürbi u nid im Sinn z verhandle. Ds Mueti scho: «Finn, es isch Heiligabe. Du chasch itz ömu nid eifach so zur Frou Bieri düre. Di het sicher angers z tüe.»

«Mou, si wartet uf mi.»

Finn het Chläbi, Schäri u Gschänkbändeli us dr grosse Schublade greicht u verchläbt sys Päckli, sodass es ganz sicher nie meh vo säuber ufgeit. Ungschickt bingter es Schnüerli drum. Irgendöppis rüehrt d Mariann im Härz. Vilech dr ungwahnet Iifer vom Bueb, vilech o dr Gedanke ane Witwe, alleini daheime. «Auso, de gang haut. Aber nume hurti!»

Voilà, da chunnt scho eini vo ihrne Büssle cho z träberle, dr Schwanz höch id Luft, u strielet am Bueb um d Bei.

Zum Chuchifäischter us luegt si nihm nache, winer dürespringt, mit syre rot-wysse Chappe. Die, won ihm Franz het i Adväntskaländer taa. Düre zum alte Huus vor no eltere Frou Bieri. Sie, wo im Quartier meh weder ei Übername het. Chatzegritte wär äue no dr Schönscht vo allne.

Voilà, da chunnt scho eini vo ihrne Büssle cho z träberle, dr Schwanz höch id Luft, u strielet am Bueb um d Bei. Är strychelet se. Sie schüttlet ihrer Pfötli us, wägem Schnee. U när gumpet si nihm wine Haas hingernache, bis zur Hustüre.

Franz chunnt mitere Hampfele Päckli usem Büro u steit näbe d Mariann ads Fäischter. «Wo wott de dr Finn itz no häre? Säg nid, är göng no zur Hä… auso zur Bierigritte!?», fragter vorwurfsvoll. Si luegt ihre Maa läng aa. Mängisch mahnet er se afe bau a Papa Moll, derby het si doch vor Jahren eis e Robin Hood ghürate. «Itz red nid so, Franz! Mou. I han ihms erloubt. Nume hurti.»

Franz hätts viu lieber gseh, we sy Bueb am Mittwuch Nami i FC wär.

Franz tischelet syner Päckli unger ds Böimli. «Houptsach, Finn isch zrügg, we d Mueter chunnt.» U still bi sich däichter einisch meh, är hätt eifach denn meh söuen entgäge ha. Denn, wos het gheisse, Finn göng dr Frou Bieri itz regumässig ga hälfe, de Chüngeli usemischte. U im Gägezug gäb si nihm Nachhilf im Dütsch. Franz hätts viu lieber gseh, we sy Bueb am Mittwuch Nami i FC wär.

D Mariann tröchnet d Händ ab u dütet uf syner Päckli, bsunders uf ds einte, runde: «Super iipackt …», lachet si. «Da chunnt afe niemer druf, was drinnen isch.»

Aber no bevor Franz öppis chönnt säge, flügt d Hustüüre mit Schwung uf. «Hallihallo! Ds Grosi isch da!!», rüeft Franzes Mueter, schlingget e Ikeasack voll Päckli i Gang u schüttlet dr Schnee us ihrer rote Mähne. «Phuu, so schön! Wyssi Wiehnachte! Wo isch de my Zoodiräkter?»

«Itz tüet doch nid so blöd. Es Hustier tät am Finn nume guet.»

Finns Grosi isch nid nume üsserlech e Mischig us Roter Zora u Mary Poppins. Si het o nes Härz, grösser weder ds Heidi, u ne Fantasie wie d Pippi Langstrumpf. Ihrer Gschichte sy legendär, u bi ihre weiss me nie rächt, was stimmt u was si usem Stand erfingt.

Letscht Summer isch si mitem Finn i Zürizoo. Irgend ufne Geissart hetsis chönnen aagattige, dass er mitemne Tierpfleger id Gheg vo de Pinguine u när sogar no vo de Schimpanse het ddörfe. Sider wott dr Finn Zoodiräkter wärde.

«Schön, darfer sys Büsseli ga abhole.»

Franz nimmt ar Mueter afe dr Mantel ab. «Finn chunnt jede Momänt. Är isch no hurti zur Frou Bieri düre.»

«Ah guet!», fröit sech ds Grosi. «De heit dir zwöi doch no Erbarme gha? Schön, darfer sys Büsseli ga abhole.»

«Sowyt chunnts no!», rütschts am Franz use.

«Aber das wäri doch sy innigscht Wunsch?!», weiss ds Grosi.

D Mariann umarmet ihri Schwiegermueter u seit: «Scho. Aber weisch, mir hei mit ihm drüber gredt. Es geit eifach würklech nid so gäbig, u wahrschynlech dörfti mer gar nid.»

«Itz tüet doch nid so blöd. Es Hustier tät am Finn nume guet. Wär wett nech das verbiete?»

«Mueter, du kennsch üsen Abwart nid! U dr Bueb söu itz nid no afah bäbele mitere Chatz.» Franzes Uskunft chunnt räss u vernütigend.

«Aha, vo dert här wähjt dr Wind», seit ds Grosi. «Chritz mitem Abwart? U dr Finn wott däich geng no nid ga schutte? Fränzu, i säge numen eis: Kathrineli. Magsch di bsinne a dys Bäbi, he? Und? Was tüechti? Het dr ds Bäbele deräwä gschadt?»

Hinech rangget dr Finn ganz närvös uf dr Polschtergruppe uf un ab. No bevor si überhoupt eis Lied hätte gsunge.

Wüu Finn grad i däm Momänt heichunnt, seit niemer meh nüüt, wägere Bäbe oder ere Chatz. «Ühh, da chunnter ja, my Huckleberryfinn!», rüeft ds Grosi. Si chnuschtet u chutzelet ne, bis Finn gugglet u quitscht.

«Mueter! Lah ne! Finn isch scho achti!», wott Franz syni Mueter brämse. Aber die lachet nume u drückt ihm no grad es dicks Müntschi uf d Backe. «Das macheni däich ono, wener de eis Zoodiräkter isch, wartit nume!»

Mitem Grosi Wiehnachte fyre isch füre Finn eigentlech öppis vom Schönschte. Si hei nämlech o beidi z glyche Lieblingslied – «Imne arme chlyne Hus, schynt es Liecht zum Fäischter us …». Aber hinech rangget dr Finn ganz närvös uf dr Polschtergruppe uf un ab. No bevor si überhoupt eis Lied hätte gsunge. Ds Grosi meint, es wüssi, werum, blinzlet ihm verschwörerisch zue u nimmt afe eis vo de Päckli id Hand. «Magsch däich fasch nümme gwarte, gäu?»

Da lütets ar Türe.

«Wär cha das sy? Hüt? Um die Zyt?»

«Wär cha das sy? Hüt? Um die Zyt?» D Mariann steit uf, aber dr Finn techlet – was gisch was hesch – vorab u rüeft: «D Frou Bieri, das isch d Frou Bieri!!»

Tatsächlech. Mit dr Frou Bieri ar Hand chunnt dr Finn id Stube zrügg. So, wies usgseht, hetsi sech äxtra feschtlech aagleit. Si grüesst u seit, das sygi de flott, heig me seie hinech o iiglade. Obschon. Si heig sech fasch nid derfür gha. Aber dr Finn heigi gseit … u de strychlet si am Bueb fyn über ds Haar.

Dr Räschte vor Familie isch, fürs mal nätt uszdrücke: perplex. Nume dr Chlynscht isch glücklech, springt no eis dervo u reicht im Gang es Chörbli. «Luegit! D Frou Bieri het mer mys Wiehnachtsgschänkli bbrunge! Myni Momo!» Finn lüpft es chlyses, pächschwarzes Büsseli usem Chörbli. Es schnürrelet u chrugelet sech i syne Arme wohlig zäme.

Bevor me no gross zum Rede chiem, lütets scho wieder.

Ds Grosi fasst sech als Erschti, bietet dr Frou Bieri es Plätzli aa u seit, de wöume doch sofort ga d Glaceturte us dr Gfrööri reiche. Si übernimmt ds Zepter u tuet, als wärs ds Normalschte vor Wält, dass sech ihres Grosschind dr Bsuech uf Wiehnachte grad sälber iiladt. Samt däm Gschänk, wo eigentlech gar ekes dörft sy, schyns. Aber bevor me no gross zum Rede chiem, lütets scho wieder.

D Mariann gspürt, dass ihrem Maa itz de grad dr Chrage platzt. Si drückt ihm dr Arm, luegt ihm churz, aber vielsägend, id Ouge u seit: «Wart, i gah ga luege.» Vor dr Türe steit dr Abwart. Im schönschte Hemmli, dr Scheitel zoge, ir einte Hand e Fläsche Ingwerschnaps. Im Gsicht es schregs, verlägnigs Lächle. «Grüessech Frou Stettler. Ehm, i bi nid sicher, aber dr Finn het mi iiglade.» Är wyst e Chinderzeichnig vor, so wie mes süsch mitemne Billiee im Zug macht. «Sägit eifach, wes imfau nid rächt wär.»

Ds Wätter im Allgemeine u dr Schnee im Bsundere hälfe de Grosse, di erschti Überrumplig nätt z überbrügge.

D Mariann schlückt zersch läär. Es isch Heiligabe, u eigentlech möcht si nume ganz i Rueh Wiehnachte fyre. Am liebschte «en famille». U ihre Finn, dä Schnuderi, ladt di haubi, einsami Nachbarschaft zum Dessärt ii. Notabene ohni seie z frage u mit meh weder fragwürdige Hingergedanke.

«Nenei…», seit si bau zwungenermasse fründlich zum Maa ar Türe, «so chömet numen ine. Syt so guet.»

Ds Wätter im Allgemeine u dr Schnee im Bsundere hälfe de Grosse, di erschti Überrumplig nätt z überbrügge. Di sydig fyni Momo macht derzue d Rundi u wird ghämpfelet u gchräbelet. Si schnürrelet es jedes fründlech aa u isch churzum dr Star i dere Stube. Gly druf inschpiziert di Büssle scho gwungrig ihres nöie Rych.

«Itz müesse mer eis über dyni Momo da rede. U drüber, öb du das Gschänk überhoupt darfsch bhalte.»

We aber ds Grosi öppis nid ma verputze, de isches Smalltalk. U drum bringt sis gleitiger, als es am Finn lieb wär, ufe Punkt: «Soli, du luschtige Herr Zoodiräkter. Itz müesse mer eis über dyni Momo da rede. U drüber, öb du das Gschänk überhoupt darfsch bhalte.» Üh potz tuusig, git das es Glafer! Es Gfrag. Unes Nei. Unes Mou! Unes Bittibätti. Unes Werumonid? Was schlussämänd derby isch usecho?

Zum Erschte, dass dä Abwart gar nid sone untaane isch u nidemau öppis gäge nes Hustier iizwände het, solangs nid es Krokodil sygi. Zum Zwöite, dass d Frou Bieri isch us allne Wulche gheit. Si het nämlech ke Ahnig gha, was dr Finn da heimlech aateigget het. Aber einewäg hetsi Finns Eltere aabbotte: «I goume nech di Büssle gärn, weder eis id Ferie weit.»

«Du, i gloube, das louft ufnes ‹fait accompli› use …»

U ds Grosi? Ihre isch das alls zweni gleitig vürersch ggange. Me wöui itz mit däm nätte Bsuech no z grächtem Wiehnachte fyre! Aber vorhär müessi e Entscheidig häre: «Auso dir Liebe, gäht nech e Mupf!», hetsi gseit. «Finn luegt sicher guet zu däm Büssi! Stimmts?»

Ds Büebli ligt glücklech am Bode, näb allne unuspackte Päckli, u löölet mit dr Momo. Die verchätschet Gschänkbändeli u tauplet sturm a de Wiehnachtschuglen ume. Dr Finn muess allpott wehre, dass si nid ono uf ds Böimli chlätteret.

Franz cha nes Grinse nid verchlemme u seit zu syre Frou: «Du, i gloube, das louft ufnes ‹fait accompli› use …»

«Nenei, Vätu», redt ihm dr Finn dry. «Mit dr Momo wirdeni bestimmt nie fett am Compi, versproche!»