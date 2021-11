Restaurant in Thun – Allmendhof wurde erneut verkauft Das Quartier-Restaurant Allmendhof ist geschlossen. Die Liegenschaft wurde per 1. November verkauft. Das Ziel ist eine Wiedereröffnung, der Termin aber noch offen. Nelly Kolb

Der Allmendhof mit dem Treppenturm mit Pyramidendach. Foto: Nelly Kolb

Die Liegenschaft Allmendhof an der Mittleren Strasse 91 erlebt erneut einen Besitzerwechsel. Jahrzehntelang war das dreistöckige Gebäude mit drei Wohnungen und Restaurant im Besitz der Familie Rothenbühler. Diese verkaufte die Liegenschaft 2014 an das Wirtepaar Kartal-Wyssen (wir berichteten). Betrieben wurde das Restaurant durch einen Pächter.

Jetzt, so meldete ein Leser, hat der Allmendhof wieder einen neuen Besitzer. Recherchen haben ergeben, dass Peter Kilchenmann die Liegenschaft per 1. November erworben hat. Der gelernte Elektroingenieur HTL sucht beruflich Nachfolgelösungen für KMU. So kam er zum Allmendhof. Der Charme des Gebäudes habe ihn motiviert, in die Immobilie zu investieren.