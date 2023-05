«Alles, was wir denken, sollten wir schreiben können»

«Zeigen Sie mir ein westliches Land, in dem ein Sicherheitsminister achtmal wegen schwerer Verbrechen samt Terrorismus verurteilt wurde.» Etgar Keret zur israelischen Regierung.

Herr Keret, was lieben Sie an Ihrem Land?

Ich sage zu meinen Studenten manchmal: Ich bin wie Immanuel Kant, nur ohne das Hirn. Mein ganzes Leben habe ich im Umkreis von vier Kilometern in Tel Aviv gelebt, in insgesamt vier Wohnungen. In der jetzigen lebe ich seit 30 Jahren. Ich fühle mich meinen Nachbarn, dem Strand, den Katzen verbunden, mit denen ich rede, wenn ich im Garten bin – nicht einem Staat.