Reisen nach Bauchgefühl – Alles, was sie besitzt, passt in ihren Van Daria Bosshard hat ihren Job gekündigt, alle Möbel verkauft und einen Wagen umgebaut. Mit diesem bereist sie jetzt Südeuropa – auf unbestimmte Zeit. Melissa Burkhard

Gute Partner: Daria Bosshard und Hund Sky starten ins Abenteuer. Foto: Marcel Bieri

«Ich habe das Klettern für mich entdeckt», sagt Daria Bosshard am Telefon. «Ich wusste gar nicht, dass ich gerne klettere.» Sie ist kaum zu verstehen – es windet in den Bergen Nordspaniens. Hier in den Picos de Europa geht sie gerade ihrer neuen Leidenschaft nach. Wochen zuvor sei sie in Andalusien per Zufall in einem Hostel für Kletterverrückte gelandet und so mit dem Sport in Berührung gekommen, erzählt sie. Daria Bosshards Reise ist schon jetzt, nach zwei Monaten, ganz anders als gedacht. Und genau darum geht es ihr.

Daria Bosshard verbringt gerade viel Zeit damit, ihrem neuen Hobby nachzugehen. Wie hier in den Picos de Europa. Foto: PD

Rückblick: Es ist Mitte März in Melchnau. Von Aufbruchsstimmung ist wenig zu spüren. Daria Bosshard ist ziemlich entspannt für das, was sie vorhat. In wenigen Stunden wird sie in ihren gelben Van steigen und losfahren. Über Frankreich nach Spanien – und dann? Wohin es sie treiben wird, weiss sie noch nicht. Wie lang? Auch das ist noch unbestimmt. Nur ihre Reisebegleitung, die steht.