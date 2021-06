Die Ausgangslage in der Schweizer Gruppe A

Screenshot: Uefa.com

Will die Schweiz sicher als Gruppenzweiter in den Achtelfinal einziehen, muss Italien Wales besiegen und die Schweiz das Torverhältnis um fünf Tore oder mehr im Vergleich zu Wales verbessern. Doch auch die besten vier der sechs Gruppendritten an dieser EM kommen in die K.-o.-Phase. Hierfür dürfte im Normalfall ein Schweizer Sieg gegen die Türkei reichen. Mit vier Punkten sollte das Team von Vladimir Petkovic einer der besten vier Gruppendritten sein.