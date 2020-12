Beat Feuz vor dem Saisonstart – «Ich werde es problemlos ohne Skifahren aushalten» Er ist der beste Schweizer Abfahrer, doch wie lange noch? Auch wenn er fit ist wie selten: Corona hat dem Berner gezeigt, dass plötzlich nichts mehr ist, wie es war. Philipp Rindlisbacher

Nachdenklich in einem schwierigen Jahr – und doch angriffig: Beat Feuz vor dem neuen Speed-Winter. Foto: Urs Jaudas

Vor kurzem erschrak Beat Feuz. Weil er realisierte, dass er mit gewissen Teamkollegen kaum mehr als zwei, drei Sätze gesprochen, geschweige denn ein vertieftes Gespräch geführt hat in den letzten Wochen. Bei Swiss-Ski gilt: Abstand hier, Abstand da, Abstand überall. Wenn möglich wird in Einzelzimmern genächtigt und an grossen Tischen gegessen, die Zeit der Fahrgemeinschaften ist vorbei. Entfremdend sei das, sagt Feuz, «aber es geht wohl nicht anders. Man ist viel alleine, auf der Piste, in Aufenthaltsräumen. Das ist etwas trostlos.»

In Österreich hat Feuz gerade Lockdown Nummer 2 erlebt. Wegen der Sonderregelung für Spitzensportler war er nur am Rand davon betroffen, zuletzt pendelte er zwischen Italien, der Schweiz, Österreich und Frankreich. Die Stimmung sei anders als noch im Frühling, als in Tirol Ausnahmezustand geherrscht habe. «Da wurde einem fast gedroht, das Haus nicht zu verlassen. Es war angsteinflössend, man konnte das Gefühl haben, die Welt gehe unter.» Feuz lebt in der Nähe von Innsbruck, in der kleinen Gemeinde Oberperfuss liess er zuletzt sein Haus fertig bauen.