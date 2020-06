Kolumne «Bern & so» – Alles Käse Von Interpretationen, die zum Himmel stinken. Sandra Rutschi

Meine Velokette surrt, die Felder fliegen an mir vorbei, und der Zugwind streicht mir über die Wangen. Frische Luft, endlich! Doch plötzlich sticht mir dieser Käsegeruch in die Nase. Zwar umwabert er die Häuser rund um Bern mittlerweile weniger penetrant als im Frühling. Doch er ist immer noch da.

Er erinnert mich stets daran, dass es Dinge gibt, die nicht so sind, wie wir uns das vorstellen. So lernte ich irgendwann im Verlauf meiner Kindheit, dass David Hasselhoff nicht «Happy Nuggi for Freedom» singt – sondern «I’ve Been Looking for Freedom». Er sucht also Freiheit und fordert nicht einen glücklichen Schnuller, um frei zu werden.