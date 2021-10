Märit in Wattenwil – Alles ist wieder beim Alten – oder doch nicht? Endlich war er wieder da: Der traditionelle Märit in Wattenwil fand nach dem letztjährigen Ausfall heuer wieder statt. Allerdings mit einigen Anpassungen. Murielle Buchs

Gegen Mittag klarte das Wetter am Wattenwil-Märit auf. Zu diesem Zeitpunkt waren noch nicht viele Besuchende vor Ort. Foto: Murielle Buchs

Bunte Ballone baumeln an den Kinderwagen. Das Karussell lässt Kinderherzen höherschlagen. Es duftet nach Magenbrot und Bratwurst. Daneben werden Seifen, Schuhe, Schmuck verkauft. Der traditionelle Märit in Wattenwil konnte am Mittwoch nach einem Jahr Zwangspause wieder durchgeführt werden. Marktbesuchenden wie auch Verkäuferinnen und Verkäufern stand ein Lächeln im Gesicht. Also alles beim Alten?

Weniger Besuchende

Rund 165 Marktfahrerinnen und -fahrer bieten am Wattenwil-Märit jeweils ihre Ware feil. Nicht nur die Einheimischen versammeln sich normalerweise in grosser Zahl. Der Märit ist ein Dorffest für Gross und Klein. Dieses Jahr startete er etwas zaghaft. Die Verkäuferinnen und Verkäufer sind sich einig: Es hat viel weniger Leute als sonst.