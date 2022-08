Der Freitag am Seaside Festival – Alles ist für das Buchtfestival bereit

Die Tore sind offen, erste Besucherinnen und Besucher treffen ein

Nach der letztjährigen Corona-Ausgabe, welche ein langwierigeres Zutrittsprozedere zur Folge hatte, ist der Einlass zum Seaside Festival heuer wieder entspannt «normal». Heidi Kaderli aus Spiez ist eine der Ersten, die am Eingang eingelassen wird. «Ich komme immer für zwei Tage, es könnte nicht schöner sein; ein Festival vor der Haustüre, das man mit dem Velo besuchen kann», sagt sie. Stephan Eicher und Lo & Leduc sind ihre musikalische Favoriten – nebst all den bekannten lokalen Gesichtern, die sie in der Bucht zu treffen hofft.

Foto: Jürg Spielmann