Gastrokritik Löchlibad, Obergoldbach – Alles in Butter im Emmentaler Chrachen Für das stilsicher renovierte Löchlibad kam die halbe Crew vom Mont Soleil ins Emmental. Die Aussicht ist auch in der neuen Umgebung prächtig – im doppelten Wortsinn. Christoph Hämmann

Geschmorte Schweinshaxe an einer Egger-Bier-Sauce mit Löchlibad-Rösti. Foto: hae

Wander-, Velo-, Ausflugswetter! Am Samstag war ein guter Tag, um das Restaurant Löchlibad in Obergoldbach zu besuchen. Weil dort am Abend eine geschlossene Gesellschaft dinierte, gingen wir ausnahmsweise mittags auswärts essen. Am 1. Mai ist das geschichtsträchtige Lokal wieder eröffnet worden, diese Zeitung hat Ende April über den Neustart im Haus «weit hinten im Chrache» berichtet.