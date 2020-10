Seniorenseite 65 plus – «Alles hat seine Zeit» Mit 70 Jahren ging Béatrice Frey Messerli aus Steffisburg in Pension. Als Freiwillige engagiert sie sich weiter in der Begleitung schwer kranker Menschen. Godi Huber

Béatrice Frey Messerli ging mit 70 in Pension und begleitet heute schwer kranke Menschen: «Jeder hat das Recht, bis ans Ende anständig zu leben.» Foto: Godi Huber

In einer ruhigen Ecke in einem ruhigen Einfamilienhausquartier in Steffisburg ist Béatrice Frey Messerli seit 27 Jahren zu Hause. Hier sei es ihr wohl, und hier wolle sie zusammen mit ihrem Mann Peter bleiben, solange es gehe. Im Garten ist es auch an einem der letzten heissen Tage in diesem Sommer angenehm kühl.