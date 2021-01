Leserreaktionen – «Alles geht viel zu langsam» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Impfstrategie des Bundes.

Der Covid-Impfstoff von Moderna ist nun auch in der Schweiz zugelassen. Foto: Keystone / AP

Zu «Alle über 75-Jährigen bis Ende Februar zu impfen, ist realistisch»

Jetzt gibt es auch den Impfstoff von Moderna. Ich verstehe aber nicht, dass immer noch so wenig Impfstoff bestellt wird und bei uns eintrifft. Warum werden jetzt nicht Impfdosen von Moderna an die Hausärzte ausgeliefert? Die Hausärzte kennen ihre Patienten genau und könnten diese problemlos impfen. Gerade alte Menschen haben noch einen Hausarzt und müssten so nicht durch die halbe Stadt reisen, um sich impfen zu lassen. Alles geht viel zu langsam. Wir haben keine Zeit, um noch lange abzuwarten. Rita Ellenberger, Bern

Link zum Artikel: «Alle über 75-Jährigen bis Ende Februar zu impfen, ist realistisch»

Zu «Speisesaal, Skiclub – der Weg des Briten-Virus durch Wengen»

In Sachen Corona gilt Wengen seit ein paar Tagen als brisanter Hotspot im Berner Oberland. Aufgrund der Situation wäre es vielleicht angebracht, das Dorf unter Quarantäne zu stellen und abzuriegeln. Aber eben, wir sind nicht in China. Anscheinend sind sich einige Wengener nicht bewusst, wie brisant die Lage ist. Wie anders ist es zu erklären, dass sich Leute aus Wengen zum «Lädele» nach Thun begaben und sich in einem Geschäft sogar damit brüsteten, weil in Wengen ja alles geschlossen sei. Heinz Peter, Thun

Zu «Eltern können nicht alles leisten»

Im Beitrag, der sich mit dem Thema Frühe Förderung beschäftigt, erklärt die Entwicklungspsychologin Claudia Roebers, welche Massnahmen diesen Bereich umfassen und welchen Effekt sie auf das weitere Leben von Kindern haben können. Aus Sicht des Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verbandes (SSLV) fehlt im Artikel aber deutlich der Hinweis auf die Vielfalt der Angebote. Diese ist nämlich gross. Spielgruppen und zahlreiche andere Akteure im Bereich der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) bieten neben Kitas Angebote an, die genau auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind. Sie alle stellen das Wohl des Kindes, dessen bestmögliche Entwicklung und die Unterstützung seines Umfelds in den Vordergrund. Um wirksame und qualitativ hochwertige Massnahmen, die auch für alle zugänglich sind, ergreifen zu können, braucht es verschiedene Rahmenbedingungen. Dazu gehören neben der individuellen Unterstützung und Stärkung der Familien auch finanzielle Förderung, sowie klare Strukturen und Zuständigkeiten in den Gemeinden und Kantonen. Nur wenn solche Grundlagen vorhanden sind, gelingt eine umfassende Politik der frühen Kindheit. Sabine Meili, Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV

Zu Herzogenbuchsee: «Der «Bäckerei-Touch» ist noch da»

Schön für die Ludothek - schade fürs Dorf. Als gute Kunde in der wunderschönen altmodischen Konditorei, in der noch echtes Handwerk mit Liebe ausgeübt wurde, bin ich sehr traurig, gibt es den Christen nicht mehr. Nun haben wir im Dorf kein Dorfcafe mehr und es gibt keinen Ort, an dem man bei einem Kaffee und etwas Süssem zusammen sitzen kann. Wieder einmal hat die Gemeinde es versäumt, eine Nachfolge für das traditionsreiche Geschäft zu finden. Eine verpasste Gelegenheit. Onlinekommentar von Pesche Jahn

Zu «Die Lawine im Minachrigraben ging unter unserer Brücke durch»

Zum Glück ist nichts passiert. Die Strasse hätte man schon nachts sperren müssen bei Lawinen-Gefahren-Stufe 4 und nicht noch als Umfahrung brauchen für die A8. Dass auf dieser Strecke immer wieder Lawinen runter donnern, hat man anscheinend schon wieder vergessen. Onlinekommentar von Erwin Schranz

Zu «Auch Taxifahrer und Künstler landen bei der Sozialhilfe»

Der Anstieg der Sozialhilfebezüger in naher Zukunft scheint Tatsache zu sein. Umso mehr sollten die aktuellen Missbräuche unterbunden werden, auch in der Ergänzungsleistung. Es gibt immer noch Leute, die Staatshilfe beziehen und gleichzeitig zwei Autos besitzen. So hätte man mehr Spielraum für die «echten» Bezüger. Beat Goetschi, Bern