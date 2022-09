«Apropos» – der tägliche Podcast – Alle Fragen und Antworten zum Tiefenlager in Nördlich Lägern Jahrzehntelang hat die Nagra nach einem Standort für unseren radioaktiven Abfall gesucht. Hat sie ihn jetzt tatsächlich gefunden? Und was heisst das für die betroffenen Anwohner? Laura Bachmann Catherine Boss als Gast Philipp Loser als Host

Plötzlich schien alles sehr schnell zu gehen. Am Wochenende sickerte der Standortentscheid durch, am Montag wurde er bestätigt. Die Nagra möchte im Gebiet Nördlich Lägern im Kanton Zürich ein Tiefenlager für radioaktiven Abfall bauen.

Was bedeutet das für die Anwoherinnen und Anwohner? Ist der Entscheid definitiv? Wird noch einmal abgestimmt? Und wie lange muss dieses Lager halten? Antworten zu all diesen Fragen gibt es in der aktuellen Folge von «Apropos» – und zwar von Catherine Boss, der Co-Leiterin des Recherchedesk von Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Catherine Boss ist Co-Leiterin des Recherchedesk, Schwerpunkt ihrer Berichterstattung sind Medizin-, Wirtschafts- und Justizthemen sowie weitere investigative Recherchen. Sie hat mit Kollegen einen Swiss Press Award und zweimal den Zürcher Journalistenpreis erhalten. Mehr Infos

