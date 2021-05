Einigung im Streit um den Club – Alles deutet auf Degen als FCB-Besitzer Bernhard Burgener und David Degen kommunizieren, dass sie sich geeinigt hätten und der Gerichtstermin entfällt. Eigentlich kann das nur bedeuten, dass Degen sich durchgesetzt hat. Oliver Gut

David Degen – der neue starke Mann beim FCB? Foto: Kostas Maros.

Was seit drei Wochen im engen Dialog besprochen wurde, ist offenbar zu einem Ende gekommen: Bernhard Burgener und David Degen haben sich zum Wohl des FC Basel im Streit um die Besitzverhältnisse geeinigt. Das teilen sie in einem gemeinsamen Communiqué via Website des Clubs mit – und darüber hinaus auch, dass es demzufolge nicht zu einer Verhandlung um die superprovisorisch verfügte, vorsorgliche Massnahme kommen wird.

Diese hatte David Degen beim Zivilgericht Basel-Stadt erwirkt, um sein Rechtsgut zu schützen. Mit der Folge, dass es Burgener untersagt war, seine Aktienmehrheit an der FC Basel Holding AG an jemand anderen ausser Minderheitsaktionär Degen zu übertragen – also auch nicht an die Briefkastenfirma Basel Dream & Vision AG, die er selbst gemeinsam mit Centricus hält und in der er die Zukunft des FCB gesehen hatte.