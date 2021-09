Riesiges Gemälde – Alles da: Fake News, Sucht und dumme Schwätzer Was braucht es für ein gutes Leben? Diese Frage beantwortet die sogenannte Kebes-Tafel des Berner Künstlers Joseph Plepp aus dem Jahr 1633. Helen Lagger

Drei Meter breit ist die Kebes-Tafel – und sie zeigt nicht weniger als das volle Leben. PD / Kunstmuseum Bern

«Das Leben ist kein Würfelspiel, wir wählen beides, Weg und Ziel. Was immer sich zum Kampfe stellt, ein fester Wille bezwingt die Welt.»

So lautet ein bekannter Sinnspruch, den man früher Kindern in ihr Poesiealbum schrieb. Sich nicht vom Weg abbringen lassen, dazu ermahnt auch die Mutter das Rotkäppchen, das aber prompt den Ratschlag in den Wind schlägt und so auf den Wolf trifft. Dabei ist Rotkäppchens Absicht gut: Sie will abseits vom Weg Blumen für die Grossmutter pflücken. Gäbe es keine Ablenkung in Form süsser Verlockungen, wären wir zwar alle langweilige Tugendpinsel, kämen aber bestimmt schneller und unbeschadeter durchs Leben.