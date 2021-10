Reise nach Phuket zu Corona-Zeiten – Alles da, ausser Touristen Thailand will sich wieder dem Tourismus öffnen – und dabei möglichst keine Risiken eingehen. Funktioniert das? Wir waren dort. Ane Hebeisen

Phuket muss man sich als Tourist 2021 zuerst verdienen: PCR-Test am Flughafen. Foto: Lilian Suwanrumpha, AFP

Leer schlucken. Es könnte jetzt ein bisschen kompliziert werden. Die Szenerie am Flughafen von Phuket erinnert an jene Pandemie-Katastrophenfilme, die für die Menschheit meist kein gutes Ende nehmen: Vor uns wimmelt es im ansonsten fast ausgestorbenen Airport von Personal in spitalgrünen Ganzkörper-Schutzanzügen. Die Reisenden haben sich auf desinfizierte Plastikstühle zu setzen und müssen den freundlichen, aber bestimmten Autoritäten die diversen Dokumente und Belege aushändigen, die sie auf der Reise mitzuführen haben. Zudem muss eine App vorgezeigt werden, die man zuvor – alle aufkommenden Datenschutz-Bedenken unterdrückend – runtergeladen hat und die anzeigt, ob man sich gerade in einer pandemietechnisch gefährlichen Gegend befindet. Sie leuchtet orange. «Low Risk». Immerhin.