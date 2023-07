Vor dem Swiss Open Gstaad – Alles bereit für das grosse Tennisfest Ein erstklassiges Teilnehmerfeld und ein sehr guter Vorverkauf stimmen Turnierdirektor Jeff Collet vor den Swiss Open Gstaad ab Samstag positiv. Manuel Berger

Jeff Collet organisiert die Swiss Open Gstaad heuer bereits zum 18. Mal. Foto: PD

«Die grosse Arbeit wurde bereits gemacht», sagt Jean-François Collet, allseits Jeff genannt. Kurz vor dem Beginn der Swiss Open Gstaad am Samstag ist beim 55-jährigen Turnierdirektor nichts von Hektik oder Stress zu spüren. Natürlich gebe es in der Woche vor dem Start viel zu tun, vor allem, was die Infrastruktur angehe, aber es sei kein grosser Druck da. Ausserdem sei es für ihn bereits das 18. Jahr als Turnierdirektor. Weitere Expertise gewinnt Collet aus dem WTA-Turnier in Lausanne, das er seit einigen Jahren organisiert.