Veloroute 890 – Alles andere als flach Auf der neuen Fernsichtroute rund um den Frienisberg zu radeln, bietet überwältigende Ausblicke. Allerdings müssen dafür happige Steigungen überwunden werden. Laura Fehlmann

Die Aussicht vom 45 Meter hohen Chutzenturm aus. Foto: Enrique Muñoz García

Wer die Region Bern des Öfteren mit dem Velo erkundet, kennt zweifellos den Frienisberg, diesen kleinen Pass zwischen Bern und Aarberg. Um die Gegend abseits der Hauptstrasse bekannt zu machen, haben Frienisberg Tourismus und Bern Welcome die Veloroute 890 ins Leben gerufen.

Der Einstieg von der Stadt Bern aus erfolgt am besten unterhalb der Halenbrücke. Hier muss man sich entscheiden, ob der Frienisberg links- oder rechtsherum unter die Räder genommen wird. Die Schreibende beginnt die 42-Kilometer-Runde links, entlang des Wohlensees. Eine an Wochenenden von Fussgängern und Velofahrerinnen stark frequentierte Strecke, die man mit Vorteil besser an Wochentagen befährt.