Nebeneffekt der Maskenpflicht - Allergiker klagen weniger über Beschwerden

Ja, die Aussage überrascht nicht, denn Pollen sind sehr viel grösser als Viren und Aerosole. In der Tat klagen Allergiker – sofern sie die Maske im Freien tragen – über weniger allergiebedingte Beschwerden.

Herr Helbling, die verflixten Masken dürften uns noch länger erhalten bleiben. Zumindest für die zwei Millionen Allergikerinnen und Allergiker hierzulande ist das aber keine schlechte Nachricht: Gemäss einer neuen US-Studie leiden sie während der Pandemie deutlich weniger an Symptomen. Machen Sie ähnliche Beobachtungen?

Prof. Arthur Helbling (66) ist Leiter der Poliklinik für Allergologie und klinische Immunologie an der Universitätsklinik für Pneumologie in Bern und wissenschaftlicher Beirat des Allergiezentrums Schweiz (aha!).

Dann schützen also schon einfache Hygienemasken vor irgendwelchen Allergenen?

Masken werden auch dort empfohlen, wo sich viele Leute treffen und überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Viele fühlen sich eben auch im Freien bei Kontakten mit anderen Personen nicht sicher und tragen die Maske. Im Übrigen sind auch andere, klimatische Faktoren mitentscheidend, wie zum Beispiel der häufige Regen in diesem Sommer.

Bei uns galt ja die Maskenpflicht stets nur in Innenräumen – die Pollen und Blüten lauern aber draussen. Trotzdem sind die Allergiesymptome zurückgegangen. Ihre Erklärung?

Nein, das hat sich so nicht bestätigt. Weder Personen mit einem «Heuschnupfen» noch mit einer Nahrungsmittel- noch einer Insektengift- oder Medikamentenallergie haben ein spezifisch höheres Risiko, schwerer an Corona zu erkranken als Nicht-Allergiker.

Haben Allergiker eigentlich ein erhöhtes Risiko, schwer an Corona zu erkranken?

Könnte es sein, dass nach den positiven Erfahrungen der Pandemie Allergiebetroffene künftig im Frühling und Sommer immer eine Maske tragen?

Das wird jeder selbst entscheiden müssen, je nach gemachter Erfahrung. In Zukunft werden wir aber häufiger zur Maske greifen, denn nach jedem Sommer warten andere Aeroquellen wie Viren auf uns. So wird uns das Covid-Virus noch länger beschäftigen, als uns lieb ist. Wir werden das Maskentragen immer wieder neu definieren. Was sicher ist: Auch die Allergien werden nicht verschwinden – im Gegenteil: Eher werden mehr Leute plötzlich Allergien, vor allem Atemwegsallergien, entwickeln. Vielleicht eben gerade wegen des Maskenschutzes. Unser Immunsystem wird sich neu finden müssen.