Grossprojekt in Meiringen – Aller guten Dinge sind drei Neuer Anlauf zum Thema Bäder und Sporthalle: Dieses Mal will der Gemeinderat Meiringen alles richtig machen – und hat die Dorfgemeinde ins Boot geholt. Nathalie Günter

In welche Richtung geht es mit dem Bäder- und Turnhallenprojekt? Daniel Studer (l.), Gemeinderat und Leiter Strategiegruppe, und Gerhard «Geri» Fuchs, Obmann Dorfgemeinde, in Meiringens Zentrum. Foto: Nathalie Günter

Dieses Projekt soll die zwei gescheiterten Vorlagen vergessen machen: Die Gemeinde Meiringen nimmt einen dritten Anlauf für ein umfassendes Bäder- und Turnhallenprojekt. Und dieses Mal holt sie von Anfang an die Dorfgemeinde, Eigentümerin und Betreiberin des Freibads am Alpbach, dazu. Ende Oktober haben Vertreter der beiden Gremien nun eine Absichtserklärung unterschrieben, wie die Einwohnergemeinde am Mittwoch mitteilt.

«Wir wollen der Bevölkerung zeigen, dass Dorf- und Einwohnergemeinde zusammenarbeiten können.» Daniel Studer, Gemeinderat und Leiter der Strategiegruppe

Die Kernaussage der Absichtserklärung: Gemeinsam will man das Hallenbad und das Freibad – beide über 40-jährig und stark sanierungsbedürftig – erneuern. Die Turnhalle soll den Bedürfnissen des Schul- und Freizeitsports gerecht werden. «Und wir wollen der Bevölkerung zeigen, dass Dorf- und Einwohnergemeinde zusammenarbeiten können», sagt Daniel Studer im Gespräch mit dieser Zeitung.