Rückkehr nach Schweden – Aller guten Dinge sind drei Nationalspieler Manuel Maurer wird nach dem Ende dieser Saison Floorball Köniz verlassen. Er wechselt bereits zum dritten Mal nach Schweden. Adrian Lüpold

Torgarant Manuel Maurer wird Floorball Köniz im Sommer verlassen und nach Schweden zurückkehren. Foto: Manuel Zingg

Nationalspieler Manuel Maurer hat definitiv das gewisse Etwas. Er ist ungemein flink und beweglich, verfügt über einen explosiven Antritt und schafft es regelmässig, den gegnerischen Abwehrspielern mit seinem gefürchteten Pressing den Ball abzuluchsen und einen gefährlichen Gegenangriff einzuleiten. Vor allem aber sammelt der brandgefährliche Stürmer von Floorball Köniz seit vielen Jahren Scorerpunkte am laufenden Band.

Mit 18 Punkten (je neun Tore und Assists) aus neun Begegnungen stellte der 27-Jährige Angreifer seine herausragenden Abschlussqualitäten auch in dieser Spielzeit schon oft unter Beweis. Maurer war massgeblich an der starken Hinrunde von Floorball Köniz in der Nationalliga A beteiligt (Rang 2).

Rückkehr nach Växjö

Nun hat der routinierte Stürmer die Weichen für seine persönliche Zukunft gestellt: Maurer wird seinen am Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag mit Floorball Köniz nicht mehr verlängern, sondern im Sommer nach Schweden in die beste Unihockeyliga der Welt zu den Växjö Vipers wechseln, wie die Berner Vorstädter in einer Medienmitteilung bekannt gaben.

Maurer stand bereits in der Saison 2018/2019 und auch während des Saisonunterbruchs im November und Dezember 2020 im hohen Norden für die Vipers unter Vertrag. Er wird also zu Beginn der nächsten Spielzeit bereits zum dritten Mal in die Universitätsstadt im Süden von Schweden ziehen.

«Die Möglichkeit, in der besten Liga der Welt unter professionellen Bedingungen Unihockey zu spielen, werde ich nicht mehr lange haben in meiner Karriere. Diese Chance möchte ich gerne nochmals packen», erklärt der Nationalspieler.

«Schwer zu ersetzen»

Köniz-Sportchef Heinz Zaugg hingegen bedauert den Abgang seines Topscorers und Teamleaders sehr: «Manuel Maurer ist einer unserer wichtigsten Spieler und ein Punktegarant wie kein anderer. Er wird sehr schwer zu ersetzen sein für uns.»

Bis der Nationalspieler im kommenden Sommer erneut nach Schweden ziehen wird, will er für seinen Stammverein Floorball Köniz in der am nächsten Wochenende beginnenden Master Round und später im Playoff aber nochmals so richtig zuschlagen: Mit möglichst vielen Scorerpunkten und im Idealfall auch mit dem zweiten Meistertitel mit seinem Stammclub.