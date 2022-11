Evi Allemann kandidiert für den freien Bundesratssitz der SP und Hans-Ueli Vogt für denjenigen der SVP. Fotos: Keystone

Daniel Jositsch klammert sich an eine illusorische Bundesratskandidatur. Er sei doch fachlich bestens qualifiziert sowie führungserfahren und müsse deshalb ernsthaft in Betracht gezogen werden. Doch Daniel Jositsch irrt. Selbst wenn es den Frauen-Vorbehalt seiner Partei nicht gäbe: Das Profil des Zürcher Rechtsprofessors reicht nicht aus für eine attraktive Kandidatur. Denn der Bundesrat war noch nie ein Gremium, in das Leute ausschliesslich wegen ihrer Parteizugehörigkeit, Sachkompetenz , regionalen Herkunft oder ihres Geschlechts gewählt wurden.