Von Jegenstorf nach Utzenstorf – Alleine joggen und sich trotzdem mit anderen messen Momentan ist es unvorstellbar, mit Hunderten Menschen an einer Startlinie zu stehen. Trotzdem können Laufbegeisterte individuell am Limited Edition Run teilnehmen. Ein Selbstversuch. Nina-Lou Frey

16 Kilometer liegen zwischen den Schlössern Jegenstorf und Utzenstorf: Journalistin Nina-Lou Frey bewältigt die Strecke im Laufschritt. Foto: Marcel Bieri

Beim Kiosk direkt am Bahnhof Jegenstorf steht nur eine Person an. Dann bin ich dran. Die Frau händigt mir meine Startnummer aus und erklärt, wo der Limited Edition Run beginnt. Als ich die Bahngeleise überquere, dringen Sonnenstrahlen zwischen den Wolken durch. Es ist kühl, aber nicht kalt. Gutes Jogging-Wetter. Das haben sich wohl auch andere Laufbegeisterte gedacht. Schon in Jegenstorf treffe ich auf zwei Läuferinnen, welche die 16,5-Kilometer-Strecke ebenfalls in Angriff nehmen. Das ist das Konzept des Laufs: Jede und jeder kann starten, wann er oder sie will. «Einen langen Lauf dieser Art gab es bisher in der Schweiz nicht», erzählte mir Rolf Thallinger, Läufer aus Utzenstorf und OK-Mitglied, am Telefon.