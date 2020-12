Todesfall im Asylzentrum Lyss – Alleine im Taxi gestorben Ein Asylsuchender musste wegen Herzproblemen ins Spital. Statt einer Ambulanz haben die Verantwortlichen ein Taxi gerufen. Auf dem Weg ist er gestorben. Fabio Peter

Mürteza Dağ mit einem Bild seines verstorbenen Bruders. Dieser hatte in der Schweiz aus politischen Gründen um Asyl ersucht. Foto: Nicole Philipp

Rund 30 Personen haben sich an diesem grauen Montagnachmittag vor dem Staatssekretariat für Migration in Wabern versammelt. Mittendrin befindet sich Mürteza Dağ. Schweigend steht der 38-jährige Kurde da und hält ein Bild seines verstorbenen Bruders Sezgin hoch, während mehrere Personen rundherum das Wort ergreifen.

Sie berichten, wie sich Sezgin Dağ am 12. November wegen eines Taubheitsgefühls im Arm und am Kiefer sowie Sodbrennen ins Spital Aarberg begab. Symptome, die er bereits einmal bei einem früheren Infarkt in der Türkei verspürt habe. Die Diagnose in Aarberg lautete Magenverstimmung und Herzrhythmusstörungen. Daraufhin sei Sezgin Dağ mit einem Schmerzmittel und einem Medikament gegen das Sodbrennen zurück ins Bundesasylzentrum (BAZ) in Lyss geschickt worden.