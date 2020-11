Künftig spielen die Grünen und die Grünliberalen im Stadtrat eine wichtigere Rolle. Foto: Beat Mathys

Es ist auf den ersten Blick keine grosse Überraschung. Vielmehr setzt der Erfolg der Grünen und Grünliberalen in Langenthal den nationalen Trend fort. Beide Parteien haben in jüngster Vergangenheit zulegen können. Dass die beiden Parteien jedoch den Anteil an Vertretern mit grünem Anstrich im Stadtrat gleich verdoppelten, konnte so trotzdem nicht erwartet werden.

Denn beide Parteien gingen mit zum Teil jungem und auch unbekanntem Personal in die Wahlen. Insofern ist es schon verblüffend, dass die GLP neben der bisherigen Stadträtin drei junge Kandidierende in den Rat gebracht hat. Auch die Grünen haben es geschafft, aus ihrer Stadtratsliste das Maximum herauszuholen.