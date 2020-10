Wahlen in Burgdorf – Allein am Start Christoph Grimm will seinen Sitz im Burgdorfer Gemeinderat verteidigen. Der Grünliberale kämpft allein gegen die Übermacht von Rot-Grün-Mitte und Bürgerlichen. Urs Egli

Mit seinem E-Bike fährt Christoph Grimm nicht nur auf den Strassen von Burgdorf, sondern ab und an auch an seinen Arbeitsort in Lyss. Foto: Raphael Moser

Er könnte auf seinem Bänkli ruhen, das er im Rothöhewald der Allgemeinheit geschenkt hat, und seinen Lebensabend geniessen. Doch davon will Christoph Grimm, der am 9. Oktober den 66. Geburtstag feiern kann, nichts wissen. Seit vier Jahren sitzt der Grünliberale im siebenköpfigen Burgdorfer Gemeinderat. Verantwortlich ist er für das Ressort Bildung/Freizeit/Sport. Einiges habe er in seiner ersten Legislatur erreicht, aber noch längst nicht alles abgeschlossen, was er sich vorgenommen habe. Genau das möchte er in den nächsten vier Jahren noch tun. Deshalb will er seinen Sitz bei den Wahlen am 29. November verteidigen.