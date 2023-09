Allee wird noch nicht gepflanzt – Anwohner kritisieren Gemeinderat wegen fehlender Bäume scharf «Wir fühlen uns nicht ernst genommen»: Anwohner am Faulenbachweg in Spiezwiler erhielten von der Spiezer Behörde eine «unbefriedigende Antwort». Sie prüfen weitere Schritte. Jürg Spielmann

Der Faulenbachweg in Spiezwiler. Entlang dieser Strasse muss eine Allee mit 15 Bäumen gepflanzt werden. Der Gemeinderat ist sich seiner Pflicht bewusst, will aber noch zuwarten – auf unbestimmte Zeit. Foto: Jürg Spielmann

Die Traktandenliste zur 275. Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) versprach kaum Spannung. Einfache Anfragen, die beantwortet werden, sowie Ehrungen für besondere Leistungen. In ihren Informationen aus dem Gemeinderat orientierte die Spiezer Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner (SVP) dann jedoch auch über ein Thema, das die Bewohnenden in der Aussenbäuert Spiezwiler seit geraumer Zeit bewegt: die fehlende Baumallee entlang des Faulenbachwegs. An der Grenze zum Bernburgerland Angolder, auf dem vor knapp zehn Jahren die Landi Niesen entstanden und in dessen unteren Teil nun ein Gewerbepark geplant ist, müssten mindestens 15 Hochstamm-Laubbäume stehen.