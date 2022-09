Bilanz der Oberländer Freibäder – Alle wissen Erfreuliches zu berichten Nicht nur die Temperaturen waren diesen Sommer rekordhoch, sondern auch die Besuchszahlen der Freibäder Spiez und Interlaken. Doch nicht so im Erlebnisbad. Murielle Buchs

«Rekordverdächtig viele Gäste suchten diesen Sommer Abkühlung in unserem Bad.» So lautet die Bilanz des Bödelibads in Interlaken, wie Geschäftsführer Christian A. Ingold mitteilt. Dasselbe Fazit zieht Yves von Allmen, Chefbademeister im Frei- und Seebad Spiez: «Wir verzeichneten so hohe Besucherzahlen wie seit dem Rekordsommer 2003 nicht mehr.» Man freue sich darüber. «Insgesamt waren das 20 bis 30 Prozent mehr Eintritte als in den letzten Jahren», so von Allmen.