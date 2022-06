Ukraine-Konferenz in Lugano – Alle warten auf Präsident Selenski Kommen Scholz, Macron und Johnson an die Wiederaufbau-Konferenz im Tessin? Niemand weiss es derzeit. Insbesondere hängt es davon ab, ob der ukrainische Präsident anreisen wird. Adrian Schmid

Am WEF in Davos im Mai war Wolodimir Selenski nur virtuell dabei. Reist er dafür Anfang Juli nach Lugano? Foto: Keystone

Kommt er oder kommt er nicht? Das ist die grosse Frage vor der Ukraine-Konferenz vom 4. und 5. Juli in Lugano. Nach wie vor ist offen, ob der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski live vor Ort sein wird – oder sich nur per Video zuschaltet, so wie man das aus den letzten Monaten von ihm kennt.