Buch über Mobbing – Alle tun es, niemand will es gewesen sein Mobbing gehöre zum Grundrepertoire menschlicher Verhaltensweisen, sagt der Psychologe Allan Guggenbühl. Homeoffice bilde den idealen Nährboden dafür. Mirjam Comtesse

Allan Guggenbühl ist vor allem bekannt als Experte für Jugendgewalt. In seinem neuen Buch geht es aber um Mobbing unter Erwachsenen. Foto: Fotostudio Zimmermann

Wir alle könnten mobben. Das schreibt der Psychologe Allan Guggenbühl, der die Abteilung für Gruppenpsychotherapie bei der Berner Erziehungsberatung leitet. In der Regel bleibe es bei kleineren Diffamierungen ohne Systematik, hält er in seinem neuen Buch «Mobbing unter Freunden» fest. Im jetzigen Homeoffice hätten es geschickte Mobberinnen und Mobber allerdings leichter: Sie profitierten unter anderem von ausbleibenden Teamanlässen und fehlenden informellen Gesprächen, in denen Quälgeister offen benannt würden.