Den Ernstfall geprobt – Alle sollen Lebensmittel für eine Woche horten An einer Evakuierungsübung von vier Oberaargauer Gemeinden beweisen die Einsatzkräfte die notwendige Ernsthaftigkeit. Dennoch bleibt der Eindruck eines gemütlichen Klassentreffens. Tobias Granwehr

In einem Bus werden Bewohnerinnen und Bewohner aus Roggwil evakuiert. Fotos: Raphael Moser

Kurz nach acht Uhr morgens treffen die ersten Roggwiler in der Aula des Oberstufenzentrums ein. Es ist eine Notlage, im Kernkraftwerk (KKW) Gösgen hat sich ein Zwischenfall ereignet. Roggwil liegt etwa 20 Kilometer von Gösgen entfernt und somit in der Zone 2, die vorsorglich evakuiert werden muss. Doch alles mit der Ruhe: Zuerst gibt es Kaffee und Gipfeli. Immer mehr Rentner treffen ein und setzen sich an die Tische in der Aula.

Die Szene hat eher etwas von einem Klassentreffen als von einer Evakuierung in einer Notsituation. Es ist halt nur eine Übung, ist der erste Gedanke, der einem durch den Kopf schiesst. Bei einem realen Zwischenfall im KKW würde man kaum bei einem gemütlichen Schwatz noch einen Kaffee trinken, bevor man sich evakuieren lässt.