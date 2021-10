Sexskandal in der NHL – Alle schwiegen, als der Schwächste missbraucht wurde Der Videocoach der Chicago Blackhawks nötigte in der Meistersaison 2010 Kyle Beach sexuell und später weitere Junge. Die toxischen Seiten eines Systems, in dem der Erfolg über allem steht. Kristian Kapp

Das Logo der Chicago Blackhawks: Der NHL-Club macht Schlagzeilen wegen des Versuchs, den sexuellen Missbrauch eines Spielers zu vertuschen. Foto: Karl B. DeBlaker (AP/Keystone)

Nach knapp 17 Minuten in diesem bemerkenswerten Videointerview geschah, was nie geschehen sollte, aber bei Missbrauch so oft passiert. Kyle Beach machte sich vom Opfer zum Täter. Unter Tränen entschuldigte er sich bei späteren Opfern seines Peinigers, dass er nicht sofort Anklage erhoben hatte, sondern erst elf Jahre später.

27 Minuten lang sprach Beach am Mittwoch mit dem kanadischen TV-Sender TSN, der 31-jährige Eishockey-Stürmer war zugeschaltet aus Erfurt, wo er mittlerweile für den deutschen Drittligisten spielt. 27 ergreifende, schwer zu ertragende Minuten mit einem aufgelösten, sich öffnenden Menschen, der sich entschieden hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, nun aber von den Emotionen übermannt wird.