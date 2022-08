Emma Thompson im Interview – «Alle sagen, es geht um Sex. Dabei quasseln wir die ganze Zeit» Der britische Star spielt eine Frau, die noch nie einen Orgasmus hatte. Ein Gespräch mit ihr und ihrem Co-Darsteller Daryl McCormack, den sie sich im Film als Sexarbeiter bestellt. Matthias Lerf

Herumblödeln bei der Premiere von «Good Luck to You, Leo Grande» an der Berlinale: Emma Thompson mit «ihrem» Callboy Daryl McCormack. Foto: Sebastian Reuter (Getty Images)

Diese Frau hatte nie guten Sex: Emma Thompson ist in «Good Luck to You, Leo Grande» eine 62-jährige Religionslehrerin namens Nancy, die es nach dem Tod ihres Mannes wissen will. Sie bestellt sich einen Sexarbeiter – Daryl McCormack – ins Hotelzimmer. Natürlich ist das nicht so einfach, wie sie dachte. Wie es ausgeht, soll hier nicht verraten werden. Ausser, dass die Frau ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper entwickelt und diesen lange im Spiegel betrachtet. Eine Schlüsselszene fürs Publikum – und auch für die vielfach preisgekrönte Schauspielerin, die sich selten für die Kamera auszieht.