GC-Vizepräsident András Gurovits – «Alle Russen ausschliessen! Fertig! Sofort!»

András Gurovits über den Krieg – «Alle Russen ausschliessen! Fertig! Sofort!» Der GC-Vizepräsident sucht mit seiner Frau an der polnisch-ukrainischen Grenze Verwandte, die vor dem Krieg flüchten. Das wühlt ihn so sehr auf, dass er drastische Massnahmen gegen Russland fordert. Thomas Schifferle

Die Nachricht kommt per Whatsapp am frühen Montagmorgen. András Gurovits schreibt: «Jetzt ist die Zeit für klare Aussagen.»

Normalerweise hätte er den Sonntagnachmittag in St. Gallen verbracht, um die Grasshoppers zu sehen, bei denen er als Vizepräsident im Verwaltungsrat sitzt. Und am Montag wäre er in seinem Büro gesessen, das er als Partner einer renommierten Anwaltskanzlei an der Zürcher Bahnhofstrasse hat.

Aber weil vieles nicht mehr normal ist, fliegt Gurovits am Sonntagmorgen zusammen mit seiner Frau ins polnische Rzeszow und fährt mit dem Auto an die Grenze zur Ukraine weiter, zu den Ausläufern dieses kriegerischen Elends. Er ist da, weil seine Frau aus der Ukraine stammt und jetzt ihre Cousine mit ihrem Sohn aus dem Land holen möchte.

Ihre Eltern leben noch immer in Dnipro, das ist weit entfernt von der Grenze, rund 1000 Kilometer. Als sie mit ihnen telefoniert, fallen Bomben. Sie müssen in einen Schutzraum flüchten. Trotzdem möchten sie nicht weg, sie fühlen sich zu alt für die beschwerliche Reise, und vor allem fühlen sie sich auch verpflichtet, zu bleiben. Gurovits’ Schwiegermutter ist Ärztin.

Am Montag stehen die Gurovits morgens um halb zwei Uhr auf, um sich wieder aufzumachen und einen Grenzübergang in die Ukraine zu finden, bei dem sie durchkommen. Sie treffen wieder verstopfte Übergänge an, Staus von enormer Länge. «Wie zu Ferienbeginn am Gotthard», sagt Gurovits, «der Unterschied ist nur: Da geht es nach vier Stunden weiter. Hier sind es 48 Stunden.»

Es ist kalt, und es schneit. Gurovits sieht Mütter, an der Hand ihre kleinen, vielleicht traumatisierten Kinder, ausgerüstet mit kleinen Rucksäcken und Zipfelmützen. «Obertraurig ist das!», sagt Gurovits, Sohn ungarischer Emigranten. «Diese Bilder sind beelendend. Da blutet mir das Herz. Und das alles wegen eines durchgeknallten Vollidioten!»

Der Ärger auf die Fifa

Gurovits ist nicht bekannt für solche Ausbrüche, er pflegt sonst lieber die distinguierte Art. Er ist passionierter Ruderer, hoch aufgeschossen und durchtrainiert, auch mit seinen 62 Jahren. Im Sport ist er bekannt geworden durch sein Engagement in der Führung von GC zu Krisenzeiten.

Nach dem Abstieg 2019 stand er weitgehend allein für den Club, weil nur noch er im Verwaltungsrat verblieben war. Im Auftrag der damaligen Grossaktionäre Anliker und Stüber suchte er für sie Nachfolger. Er war es schliesslich, der vor zwei Jahren die Verhandlungen mit den neuen Besitzern aus China führte. Er tat es im Stillen.

Gurovits sieht Mütter, an der Hand ihre Kinder. «Da blutet mir das Herz», sagt er.

Jetzt hört Gurovits von Kindern, die auf ihrer Flucht in Bussen kaum etwas zu essen und zu trinken bekommen, damit sie nicht aufs WC müssen und die Fahrt nicht unterbrochen werden muss. Zwei, drei Tage sind sie unterwegs bis zur Grenze. So wie auch die Cousine seiner Frau und deren Sohn. Sie stecken fest, irgendwo.

Gurovits sucht sie zuerst am Übergang von Przemysl. Es gibt kein Durchkommen, «Horror», sagt er. Er fährt die Grenze entlang weiter, um in die Ukraine zu kommen. Überall ist alles verstopft. Und als er doch einmal drüben ist, kehrt er sofort wieder um, weil er die Aussichtslosigkeit seines Unterfangens erkennen muss. Fährt er zu weit ins Land hinein, braucht auch er Tage, um es wieder verlassen zu können.

«Was gibt es da zu überlegen»: András Gurovits, Vizepräsident von GC. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Bilder, die er selbst sieht, die Videos von überfüllten Bahnhöfen, die Nachrichten von seinen Schwiegereltern, die Bilder von zerbombten Häusern in Kiew – das alles wühlt ihn auf. Darum also sagt er, dass jetzt Zeit sei für klare Aussagen. Sein Ärger richtet sich gegen den Bundesrat, die Politik, die Fifa, das IOK. Das führt dazu, dass er drastische Konsequenzen fordert. Auf den Punkt gebracht: Die Russen müssen raus. Aus dem Sport, aus der Schweiz, «überall!», sagt er.

Gurovits beginnt bei der Fifa. Der Fussball-Weltverband hat am Sonntag beschlossen, dass es bei Spielen der russischen Mannschaft keine russische Hymne und keine Flagge mehr geben darf. Und die Mannschaft darf nicht mehr im eigenen Land antreten und heisst nicht mehr Russland, sondern Fussball-Union von Russland. Gurovits kriegt sich auch kaum mehr ein, wenn er hört, dass die Fifa die Lage weiter beobachten will. Er sagt: «Was gibt es da zu überlegen! Alle ausschliessen! Fertig! Sofort!»

Gurovits sagt: «Es ist doch egal, wenn wir nicht mehr neutral sind. Es ist Krieg.»

Polen tritt im Playoff zur WM 2022 Ende März nicht gegen Russland an, der mögliche nächste Gegner, Schweden oder Tschechien, verweigert sich auch. Und was ist dann, wenn Russland auf einmal für Katar qualifiziert ist und da von den anderen Teams weiter boykottiert wird? Ist Russland auf einmal Weltmeister? Gurovits mag gar nicht daran denken.

«Wir müssen den Druck erhöhen», fordert er, «und das auf allen Ebenen.» Das bringt ihn zur nächsten Forderung: Er würde alle Konten von Russen in der Schweiz sperren, «sofort!», und er würde alle Russen, die in der Schweiz leben, aus dem Land weisen, «sofort!». Er weiss, das tönt sehr radikal. Aber er mag nichts mehr hören von Russen, die in der Schweiz Putin-Propaganda verbreiten und über den «weichen Westen» spotten, die es sich aber hier gut gehen lassen. Solche Russen kennt er selbst. «Was soll das?», sagt er. «Sie sollen zurück in ihr Reich und ihrem Herrscher da zujubeln.»

Natürlich weiss er, dass er nicht verallgemeinern sollte. Auch er kennt Russen, die anders denken. Bloss ist er der festen Überzeugung, dass es Druck von innen braucht, von der russischen Bevölkerung, um Putin stoppen zu können. «Nur wenn ihre Unzufriedenheit wächst, nimmt der Druck auf Putin zu», sagt er. Darum würde er auch den Zahlungsverkehr mit Russland komplett einstellen, damit kein Geld mehr ins Land fliessen kann. Dass der Rubel an Wert verliert, ist für ihn eine gute Nachricht.

«Ich hoffe, sie schaffen es»

Er regt sich auf, wenn sich die Schweiz um Massnahmen gegen Russland drückt, wenn sie von Neutralität redet und ihre Guten Dienste in den Mittelpunkt rückt. «Gute Dienste, Gute Dienste», sagt er, «die sind nur ein Feigenblatt für den Opportunismus der Schweiz.» Und fügt bei: «Wir bleiben neutral, solange wir nicht selbst in den Krieg gehen. Selbst wenn wir es nicht mehr sind, dann ist das doch auch egal. Es ist Krieg.»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, die berühmten Klitschko-Brüder, die ukrainischen Soldaten und Zivilisten – sie sind für Gurovits alle Helden. «Ich hoffe nur, dass sie es schaffen», sagt er. «Je länger der Widerstand dauert, desto grösser wird die Chance, dass sie gewinnen können.» Was sonst geschehen wird, wenn Russland nicht gestoppt wird, kann er sich ausrechnen. Dann werde die Ukraine in ein paar Monaten ein Satellitenstaat sein. Und man arrangiere sich wieder mit Russland.

Am Montagabend fliegt Gurovits mit seiner Frau zurück in die Schweiz. Die Cousine hat er nicht gefunden. Aber er würde nach Polen zurückreisen, sobald sie es an die Grenze geschafft hat. Dafür nimmt er jetzt den 16-jährigen Patensohn einer guten Freundin von ihm mit.



