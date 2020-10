Ringgenberg ohne Urnenwahlen – Alle Kandidaten still gewählt In Ringgenberg finden keine Urnenwahlen statt. Alle vorgeschlagenen Kandidaten für die zu besetzenden Gemeinderatssitze sind still gewählt. Hans Urfer/pd

In Ringgenberg finden am 29. November keine Urnenwahlen statt. Foto: Bruno Petroni

Für die neue Legislatur gilt es , die beiden zurückgetretenen Gemeinderatsmitglieder Iris Wittwer (Ringgenberg) und Kilian Steiner (Goldswil) zu ersetzen. Bis zur Eingabefrist am vergangenen Freitag sind genau so viele Kandidaturenvorschläge eingegangen, wie Sitze im Gemeinderat zu vergeben sind. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Somit sind Rosmarie Nägeli und ihre Kollegen in der Ringgenberger Exekutive still gewählt. Und Samuel Zurbuchen steht für weitere vier Jahre an der Spitze des Gemeinderats.

Goldswil mit Garantie

Somit wird im Gemeinderat die zurückgetretene Iris Wittwer durch den parteilosen Thomas Herren ersetzt. Die Gemeinde Ringgenberg kennt bezüglich der Zusammensetzung der Exekutive einen «Minderheitenschutz» und hat diesen – gestützt auf das kantonale Gemeindegesetz in seiner Gemeindeordnung im Artikel 57 – mit folgender Formulierung festgeschrieben: «Der Ortsteil Goldswil muss im Gemeinderat vertreten sein.» Demzufolge übernimmt der parteilose Betriebsökonom Andreas Eggler den Goldswiler Sitz von Kilian Steiner.

Die beiden frei werdenden Sitze in der Bau-/Infrastrukturkommission werden neu durch Christian Grossniklaus und Marcel Schaffer besetzt.

Vor 20 Jahren letztmals an der Urne

Es waren in Ringgenberg die Gemeindewahlen im Jahr 2000, als die Bürgerinnen und Bürger für die Wahl zumindest eines Teils der Exekutive letztmals an die Urne gerufen wurden und einen bisherigen SP-Gemeinderat abwählten.