Neuer Höchststand nach zwei Wochen – Schon wieder Rekord – Aare das erste Mal 24 Grad warm Wärmer und wärmer: Die neue Hitzewelle bringt erneut einen Temperatur-Rekord für die Aare. Erst vor zwei Wochen erreichte der Fluss die bisherige Höchsttemperatur. Alexandra Elia

Das Hoch lockt Schwimmerinnen und Gummibootliebhaber in Scharen in die Aare. Foto: Nicole Philipp

Und schon wieder ein Temperatur-Rekord: Nachdem die Aare in Bern erst am 20. Juli eine neue Allzeit-Höchsttemperatur von 23,93 Grad Celsius erreicht hatte, war sie am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr 24 Grad warm – Tendenz steigend. Der Rekordwert gilt für die Periode seit dem Messbeginn an der Station Schönau um 1970.