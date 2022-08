Fotografie: Aare im Sommer 1988 – Alle im grünen Bereich Die Aare ist Naturreservoir und Vergnügungspark zugleich. Der Fotograf Christian Helmle zeigt: Das war schon im August 1988 so. René Wüthrich

Sonnencreme ist wichtig, gute Vorbereitung alles. Fotos: Christian Helmle

Eines der beliebtesten Sommervergnügen der Bernerinnen und Berner ist das Nichtstun, und es ist ihnen ganz genehm, dabei auch voranzukommen. Das Fliessband Aare liefert an sonnigen Wochenenden immer wieder unzählige Gummiboote in Bern ab und dazu passgenaue Massenanfertigungen von Vergnügungen und Geschichten. Die Aare ist dann eine Promenade, an der gilt: sehen und gesehen werden. Und sie ist auch ein bisschen ein Laufsteg der besonderen Art. Und die Aare ist gerecht, alle sind genau gleich schnell.



Die steile Rampe zur Aare in Thun bei Regiebrücke und Rossgagupintli. Christian Helmle

Zwischen tiefen Naturtönen leuchten die Gummiboote heraus, sind pink oder gelb, knallrote hat es oder hell- und himmelblaue. Was für ein Vergnügen, still über dem ewigen Zug der gleichgültigen Aare zu treiben. Unbekümmert zieht sie dem Boot voraus und hinterher, sie ist überall. Ihr Angebot an Erlebnissen reicht von Tiefenentspannung bis zum Kick. Stoisch ist die Aare und doch auch mit Launen. Ein bisschen aufpassen muss man aber immer.



Der Abschnitt Thun–Bern ist ein Klassiker bernischer Freizeitkultur. Christian Helmle

Die Uttigenwelle war eine Herausforderung für die meisten Bootslenker, aber auch ein Spass.

Bei ungenügender Vorbereitung konnte die Uttigenwelle zur Gefahr werden. Christian Helmle

Unter «Spass» verstehen nicht alle das Gleiche. Christian Helmle

Szene an der Schützenfahrbrücke in Münsingen oder dem Schönausteg in Bern 1988. Christian Helmle

Das Spiel zwischen Aarewasser und Gummibootrand ist sich nicht genug. Überall am Ufer steigt bald Rauch auf. Auf den Wegen entlang des Flusses sieht man Hunde ihrer Nase nach durch die Wälder rasen oder solche, die brav an der Leine trippeln. Velos klingeln vorbei. Schatten von Personen tauchen auf und verschwinden wieder im rauschenden Grün der Blätter. Gespräche, Lachen, das Zischen sich öffnender Flaschen, der Geruch gebratener Cervelats. Im Hintergrund das ewige Dröhnen der Autobahn, die das Leben im Aaretal genauso prägt wie die Aare.



Andrang und Platzknappheit bei der Badi Münsingen. Christian Helmle

Erholung bei heissem Wetter ist eine Kunst. Christian Helmle

Ist die Sonne schon etwas tiefer, glitzert das Wasser in Millionen Facetten, ein goldener Schimmer liegt auf der Haut, und etwas Goldpuder glänzt im Haar. Wer ist man geworden an diesem einen Tag? Es ist Zeit, zu gehen oder noch zu bleiben. Noch immer kringeln Rauchsäulen in die Höhe und suchen einen Weg durch das Blätterdach über den Feuerstellen. Die Glut geht nie aus, immer neue Aarereisende kommen vorbei. Was ist Zeit? An einem gelungenen Wochenende an der Aare war sie ein Luxus zum Verschleudern, vielleicht ein Glück. Das alles ist heute noch ziemlich ähnlich wie damals.



Wie man es gerne mag. Christian Helmle

Cervelats am Feuer gebraten. Christian Helmle

Irgendwann muss man doch weiter. Die meisten müssen bis nach Bern. Christian Helmle

Ein berühmter französischer Roman von Marcel Proust heisst «A la recherche du temps perdu» (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit). Zeit ist verloren, weil man Sachen, die man früher machen konnte, heute nicht mehr tun kann oder tun möchte. Oder wenn man sich erinnert, was alles verschwunden ist, sich erinnert, wer man einmal war, wen man früher kannte und heute nicht mehr kennt. Verloren ist Zeit, wenn man sie nicht so verbringen konnte, wie man es sich gewünscht hätte. Es ist eine grundlegende Erfahrung, der Fluss ist nicht aufzuhalten.

Fotos scheinen das auch anzudeuten. Zwar zeigen sie detailgenau, wie etwas gewesen ist, aber sie können auch bewusst machen, dass es vorüber ist. Daher haftet vielen Fotos etwas Melancholisches an. Aber es ist eine milde Traurigkeit, die wir, besonders bei älteren Fotos, gerne geniessen. Was war das für eine Zeit!



Treibgut auf der Aare von 1988. Christian Helmle

Schon vor 34 Jahren war an der Aare jedes Plätzchen besetzt. Christian Helmle

Das Schlussbild. Christian Helmle

Fehler gefunden?Jetzt melden.