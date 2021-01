Zoff auf dem Aareweg – Alle hoffen auf friedfertige Velofahrer und Spaziergänger Weil auch das Parlament das geltende Fahrverbot lockern will, könnten Velos bald legal über den Aareweg fahren. Stephan Künzi

Noch gilt auf dem Aareweg ein striktes Fahrverbot. Foto: Beat Mathys

Das Fahrverbot auf dem Aareweg zwischen dem Muribad und der Auguetbrücke soll für die Velos fallen. Das hat das Parlament von Muri am Dienstagabend entschieden: Einstimmig hiess es einen entsprechenden Vorstoss aus den Reihen der SP gut.

Kein Wunder, immerhin sind die Velofahrer aus Muri in Zukunft viel schneller in Belp, wenn sie direkt das Ufer entlangfahren und sich so einen Umweg von sage und schreibe zwölf Kilometern ersparen können.

Darauf wies Gemeinderat Markus Bärtschi (SVP) hin, als er seine – ebenfalls positive – Haltung zur SP-Forderung erläuterte. Und er hatte gleich noch eine gute Nachricht parat: Läuft alles rund, verschwindet das Fahrverbot für die Velofahrer schon auf die nächste Saison hin.