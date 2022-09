Greenfield Festival 2023 – Alle Headliner und neun Bands bestätigt Slipknot, Die Ärzte, Sabaton, Parkway Drive und Amon Amarth sind die Headliner des Greenfield Festival 2023 auf dem ehemaligen Militärflugplatz Interlaken. pd

Die Ärzte (Bild vom Thun-Konzert am 18. Juni) treten am Greenfield Festival 2023 in Matten auf. Foto: Simon Boschi

«Es kann gar nicht lauter und härter werden als nächstes Jahr in Interlaken», schreiben die Organisatoren des Greenfield Festival 2023 in ihrer Medienmitteilung vom Mittwochnachmittag. Damit spielen die Eventveranstalter auf die fünf Bands Slipknot, Die Ärzte, Sabaton, Parkway Drive und Amon Amarth an, die als Headliner vorgestellt werden. Weiter seien neun weitere Bands bestätigt, hält das OK fest. Es sind dies: Arch Enemy, In Extremo, Funeral for a Friend, While She Sleeps, Lorna Shore, Swiss & Die Andern, Emil Bulls, The Menzingers und Bloodred Hourglass.